Курс евро расчетами "завтра" снизился до 76 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс евро опустился в цене расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в среду по данным на 19:00 по московскому времени.

Средневзвешенный курс единой европейской валюты снизился на 68,23 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 76,0351. При этом цена последней сделки составила 75,725 рубля.

Доллар также продолжил снижение к рублю. Стоимость доллара составила 66,7387 рубля. Цена последней сделки составила 66,5425 рубля за один доллар, курс которого колебался от 66,53 до 67 рублей.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ощутимых перекосов с точки зрения курса рубля на валютном рынке сейчас нет. Он отметил, что на валютный рынок влияют множество факторов. В сентябре прошлого года искажения курса рубля вызвали цены на нефть, которые с тех пор резко упали. При этом финансовый рынок сохранил стабильность.

На минувшей неделе финансовый аналитик Тимур Нигматуллин в беседе с порталом Москва 24 спрогнозировал курс рубля на 2019 год. По его словам, наступивший год станет годом относительно стабильного рубля. Среднегодовой курс будет 65-66 по паре доллар-рубль – это середина диапазона колебаний.