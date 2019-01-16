Орешкин заявил об отсутствии искажений курса рубля

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Ощутимых перекосов с точки зрения курса рубля на валютном рынке сейчас нет. В этом уверен министр экономического развития России Максим Орешкин.

Свое мнение о ситуации с национальной валютой глава ведомства озвучил в интервью радиостанции Business FM. Он отметил, что на валютный рынок влияют множество факторов.

Министр напомнил, что в сентябре прошлого года искажения курса рубля вызвали цены на нефть, которые с тех пор резко упали. При этом финансовый рынок сохранил стабильность.

"Очевидно, таких резких перекосов нет, как это было в сентябре. Нефть на гораздо более низком уровне – сейчас порядка 60 долларов за баррель. Рубль крепче, чем в сентябре", – подчеркнул Орешкин.

Утренние торги 16 января рубль начал с незначительного укрепления по отношению к доллару и евро.

В начале января американские журналисты обновили так называемые "индексы бигмака". В итоге российский рубль попал в число недооцененных валют. Также несправедливо воспринимается украинская гривна – она недооценена на 65%.