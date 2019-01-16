Рубль укрепляется к доллару и евро

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Курс рубля в начале торгов в среду, 16 января слабо укрепляется к доллару и евро.

Курс доллара снизился в цене расчетами "завтра" на 6 копеек – до 66,91 рубля, евро снизился на 11 копеек – до 75,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,16% – до 60,74 доллара за баррель.

Ранее рост доллара был отмечен в ходе единой торговой сессии. Цена последней сделки составила 67,165 рубля. При этом за время ЕТС курс колебался в диапазоне 67,09 до 67,29 рубля. С начала торговой сессии было проведено 18,04 тысячи сделок на сумму порядка 2,22 миллиарда долларов, диапазон котировок составил 66,96–67,3 рубля за доллар.

По мнению финансовых аналитиков, умеренное снижение курса рубля к доллару и евро связано с падением мировых цен на нефть после их активного роста на прошлой неделе, а также с отрицательной коррекцией мировых рынков капитала.