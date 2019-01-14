Курс евро расчетами "завтра" снизился до 77 рублей

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро опустился в цене расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в понедельник по данным на 19:00 по московскому времени.

Средневзвешенный курс единой европейской валюты снизился на 7,51 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 77,0253 рубля. При этом цена последней сделки составила 76,8425 рубля.

Ранее рост доллара был отмечен в ходе единой торговой сессии. Цена последней сделки составила 67,165 рубля. При этом за время ЕТС курс колебался в диапазоне 67,09 до 67,29 рубля. С начала торговой сессии было проведено 18,04 тыс. сделок на сумму порядка 2,22 миллиарда долларов, диапазон котировок составил 66,96–67,3 рубля за доллар.

По мнению финансовых аналитиков, умеренное снижение курса рубля к доллару и евро связано с падением мировых цен на нефть после их активного роста на прошлой неделе, а также с отрицательной коррекцией мировых рынков капитала.