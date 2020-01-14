Курс доллара вырос на Мосбирже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Средневзвешенный курс американской валюты расчетами "сегодня" прибавил 29,30 копейки, составив 67,1955 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рост доллара был отмечен в ходе единой торговой сессии. Цена последней сделки составила 67,165 рубля. При этом за время ЕТС курс колебался в диапазоне 67,09 до 67,29 рубля.

Всего на ЕТС 14 января заключили 11063 сделки, общая сумма которых составила 59 миллиардов 826,656 миллионов рублей.

На минувшей неделе издание The Economist обновило так называемые "индексы бигмака", согласно которым стоимость одинаковых товаров в разных странах должна совпадать. Оказалось, что российская валюта сильно недооценена: по мнению экспертов, курс рубля занижен на 70,4%.

Вместе с тем на протяжении нескольких дней было отмечено снижение курса рубля по отношению к евро и доллару. Ряд экспертов связывали это с отрицательной коррекцией мировых цен на нефть.