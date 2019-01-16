Доллар продолжил снижение к рублю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Средневзвешенный курс американской валюты расчетами "сегодня" во время единой торговой сессии потерял 34,23 копейки. Стоимость доллара составила 66,7387 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Цена последней в настоящее время сделки составила 66,5425 рубля за один доллар, курс которого колебался от 66,53 до 67 рублей.

При этом всего на ЕТС заключили 10876 сделок. Их общая сумма составила 51 миллиард 35,186 миллиона рублей.

Начало торгов 16 января также отметилось незначительным укреплением курса рубля по отношению к доллару и евро.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что на данном этапе нет перекосов с точки зрения курса рубля на валютном рынке. Он напомнил, что в сентябре 2018 года искажения курса рубля вызвали цены на нефть, которые с тех пор резко упали. А вот финансовый рынок сохранил стабильность.