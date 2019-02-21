Россия заняла второе место в мире по уровню нефтедобычи

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Россия по итогам декабря 2018 года заняла второе место в мире по уровню нефтедобычи, рассказал в интервью News.ru помощник главы Администрации президента РФ Кирилл Молодцов.

По его словам, по данным международного центра "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), уступает Россия только США. Он отметил, что несмотря на санкции, в вопросах добычи нефти у РФ дела обстоят уверенно и ровно.

"У нас существенный прирост добычи при том, что мы выполняем все соглашения. С точки зрения перспектив добычи, есть мнение, что надо этот вопрос срочно мотивировать", – сказал Молодцов.

По его мнению, инвестиционные соглашения российских компаний позволяют говорить о том, что у РФ есть горизонт планирования около семи−восьми лет.

В Минэкономразвития подсчитали ущерб, который Россия понесла от введения экономических ограничительных мер со стороны других стран. По данным ведомства, за 2018 год 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер. При этом предполагаемые экономические потери от них составили 6,3 миллиарда долларов.

Рекордное количество ограничений ввел Евросоюз (около 2,4 миллиарда долларов). На втором месте санкции со стороны США (около 1,1 миллиарда), на третьем – со стороны Украины (775 миллионов).

Отмечается, что такие отрасли экономики, как металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность, пострадали от ограничений больше всего.