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Общество

09:38

Россияне назвали главные признаки хорошей экологии

общество экология

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более половины россиян уверены, что главным признаком хорошей экологии можно назвать чистый воздух. В этом убеждены 51% респондентов, следует из результатов опроса аналитического центра НАФИ, передает RT.

Чаще других называли чистый воздух соотечественники, проживающие в городах-миллионниках. Кроме того, такой вариант поддержали участники опроса старше 45 лет. По словам аналитиков, 19% убеждены, что ключевым условием хорошей экологической обстановки считается чистая вода.

17% выбрали чистоту окружающей среды. Так, 10% подчеркнули, что не должно быть мусорных свалок.

Озеленение и уменьшение вырубки лесных массивов относят к главному признаку хорошей экологии 8% участников опроса.

Были опрошены 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 50 регионов РФ. В рамках данного исследования участникам дали возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Недавно россияне назвали сумму для комфортного проживания в самоизоляции.

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