Россияне назвали сумму для комфортного проживания в самоизоляции

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Россияне сообщили, сколько им нужно денег для комфортной и счастливой жизни в самоизоляции. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные опроса сервиса Superjob.

Так, среднему жителю страны нужно 80 тысяч рублей в месяц на самоизоляции, чтобы ни в чем не нуждаться. При этом сумма, необходимая для комфортной жизни в обычное время, составляет 155 тысяч рублей. Отмечается, что этот результат является самым маленьким за последние 5 лет.

Женщинам будет достаточно 70 тысяч рублей в месяц в режиме самоизоляции и 140 тысяч в обычное время. Мужчинам – 90 и 170 тысяч рублей соответственно.

Россиянам младше 24 лет в период самоизоляции будет достаточно 60 тысяч рублей в месяц. Во время отсутствия ограничений эта сумма возрастает вдвое.

Больше всего для счастливой жизни нужно москвичам – 100 тысяч рублей в месяц во время самоизоляции и 214 тысяч в обычное время.

Уточняется, что в опросе приняли участие 2,5 тысячи респондентов из 437 населенных пунктов. Исследование проводилось с 6 по 14 апреля.

Ранее россияне рассказали о планах после отмены самоизоляции. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.