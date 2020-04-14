Россияне перечислили характеристики идеального работодателя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство (89%) граждан России считают, что важнейшей характеристикой идеального работодателя является достойная зарплата, а более половины считают, что это карьерный рост и соцпакет. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Для половины опрошенных большое значение имеют хорошие отношения в коллективе и стабильность компании", – говорится в результатах опроса.

Как показал опрос, для мужчин и женщин важны разные характеристики работодателя. Так, женщины обращают внимание на наличие хорошего соцпакета и дружелюбный коллектив. Мужчины чаще отмечают важность размера компании.

Карьерный рост является приоритетом для 73% молодых людей (до 24 лет). А для россиян моложе 35 лет важна возможность профессионального развития.

В марте аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала "Работа.ру" провели опрос на тему гендерного влияния на развитие карьеры. 60% респондентов считают, что пол не имеет значения для достижения рабочих успехов. 32% полагают, что женщинам продвигаться по карьерной лестнице сложнее. Аналогичное мнение в отношении мужчин разделяют 8% опрошенных.

Аналитики проверили, каковы отношения между разнополыми сотрудниками и руководителями. Выяснилось, что 45% женщин готовы идти за мужским руководством, а женскому лидерству доверяют 7% работников-мужчин.