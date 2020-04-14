Россияне перечислили характеристики идеального работодателя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Большинство (89%) граждан России считают, что важнейшей характеристикой идеального работодателя является достойная зарплата, а более половины считают, что это карьерный рост и соцпакет. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ, которые есть в распоряжении ТАСС.
"Для половины опрошенных большое значение имеют хорошие отношения в коллективе и стабильность компании", – говорится в результатах опроса.
Как показал опрос, для мужчин и женщин важны разные характеристики работодателя. Так, женщины обращают внимание на наличие хорошего соцпакета и дружелюбный коллектив. Мужчины чаще отмечают важность размера компании.
Карьерный рост является приоритетом для 73% молодых людей (до 24 лет). А для россиян моложе 35 лет важна возможность профессионального развития.
В марте аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала "Работа.ру" провели опрос на тему гендерного влияния на развитие карьеры. 60% респондентов считают, что пол не имеет значения для достижения рабочих успехов. 32% полагают, что женщинам продвигаться по карьерной лестнице сложнее. Аналогичное мнение в отношении мужчин разделяют 8% опрошенных.
Аналитики проверили, каковы отношения между разнополыми сотрудниками и руководителями. Выяснилось, что 45% женщин готовы идти за мужским руководством, а женскому лидерству доверяют 7% работников-мужчин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: