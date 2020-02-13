Юрист прокомментировал отказ в работе по гендерному признаку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с Москвой 24 прокомментировала историю с девушкой, которой отказали в трудоустройстве по причине того, что молодая сотрудница может уйти в декрет. По словам специалиста, это незаконно.

"У нас такие такие вещи регламентируются по статье 3 Трудового кодекса "Запрещение дискриминации в сфере труда". Говорится о том, что никто не может быть ограничен в своих правах на труд в зависимости от возраста, пола и национальности. То есть по причинам, которые не связаны с деловыми и профессиональными качествами кандидата", – пояснила Яковлева.





Валентина Яковлева юрист Когда кандидат пытается устроиться на работу, проходит собеседование, ему работодатель устно отказывает, причем даже говорит такие вещи: "Вы забеременеете". В этом случае работнику рекомендуется написать запрос работодателю, в котором он просит разъяснить причину отказа. Такое право у работника есть.

По словам эксперта, если по ответу работодателя можно сделать вывод о том, что речь действительно идет о дискриминации, то следует обратиться в суд. "Также можно потребовать заключения трудового договора. Если же ответ написан только со ссылкой на деловые и профессиональные качества кандидата, то тут отстоять свои права сложно", – подчеркнула Яковлева.

Конечно, если отказ в работе по причине потенциальной беременности был сделан письменно или есть в электронной переписке, то вероятность доказать свою правоту в суде возрастает. Помочь может и аудиозапись диалога, уточнила собеседник Москвы 24.

"Как правило, отказы такого характера (по причине беременности. – Прим. ред.) работодатели прямо не дают. Работодатели научились давать правильные письменные отказы", – пояснила Яковлева.

Юрист отметила, что если факт дискриминации докажут, то работодателя могут привлечь к административной ответственности.





Валентина Яковлева юрист Наказание для работодателя будет определяться по статье "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" КоАП. Для директора организации предусмотрен штраф от тысячи до пяти тысяч рублей, для юрлица – от 30 до 50 тысяч. Наложить штраф могут и на руководителя, и на организацию одновременно.



Ранее сообщалось, что студентка-искусствовед Антонина Филатова, которая пыталась устроиться в крупную галерею, пожаловалась на отказ работодателя из-за гендерного признака.

По словам девушки, она успешно прошла первое собеседование, а после встретилась со своей потенциальной руководительницей. Филатова утверждает, что та заявила, что не возьмет ее на работу из-за того, что девушка может уйти в декрет после окончания учебы.

Сейчас девушка жалеет об одном – что не сделала запись на диктофон. И только поэтому не будет подавать в суд.

Это далеко не первый подобный случай. Другая "пострадавшая" Виктория Рудая рассказала, что ей несколько раз отказали в устройстве на работу под таким же предлогом.

"После собеседования мне сказали: "Знаете, девушка, вам лет мало, вы не замужем, какой-то вы ненадежный кандидат", – рассказала Рудая.

Как отмечают юристы, таких случаев много, а вот реальных судебных дел мало. Во многом, по словам специалистов, это связано с тем, что доказать факт сексизма не так просто.

"Это может быть диктофонная запись, которую суд примет. Либо свидетели, которые готовы будут выступить в суде и поддержать оппозицию", – рассказал юрист.



Соболева Илона