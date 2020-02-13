Студентка пожаловалась на отказ в приеме на работу по гендерному признаку

Студентка-искусствовед Антонина Филатова, которая пыталась устроиться в крупную галерею, пожаловалась на отказ работодателя из-за гендерного признака, передает телеканал Москва 24.

По словам девушки, она успешно прошла первое собеседование, а после встретилась со своей потенциальной руководительницей. Филатова утверждает, что та заявила, что не возьмет ее на работу из-за того, что девушка может уйти в декрет после окончания учебы.

Сейчас девушка жалеет о том, что не сделала запись на диктофон, и только поэтому не будет подавать в суд.

Это далеко не первый подобный случай. Еще одна "пострадавшая" Виктория Рудая рассказала, что ей несколько раз отказали в устройстве на работу под таким же предлогом.

"После собеседования мне сказали: "Знаете, девушка, вам лет мало, вы не замужем, какой-то вы ненадежный кандидат", – рассказала Рудая.

Как отмечают юристы, таких случаев много, а вот реальных судебных дел мало. Во многом, по словам специалистов, это связано с тем, что доказать факт сексизма не так просто.

"Это может быть диктофонная запись, которую суд примет. Либо свидетели, которые готовы будут выступить в суде и поддержать оппозицию", – рассказал юрист.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Россия опустилась на шесть строчек в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место. Рейтинг был составлен экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Для выявления равноправия полов эксперты использовали показатели экономики, образования, состояния здоровья и вовлеченности в политику.

В среднем разрыв между мужчинами и женщинами в России составляет 29,4%. Авторы исследования отмечают, что "российские женщины в среднем более образованны, чем мужчины, и живут дольше".

