В Госдуме оценили идею узаконить профессию "домохозяйка"

Фото: depositphotos/Subbotina

В Госдуме прокомментировали идею узаконить профессию "домохозяйка" и назначить таким работникам выплаты в размере прожиточного минимума. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал подобную инициативу привлекательной, но сложно реализуемой.

Депутат призвал помнить о гендерном равенстве и том, что существует не только "домохозяйка", но и "домохозяин". "Что касается введения такого понятия, как "домохозяйка", то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком", – цитирует Нилова Агентство "Москва".

Депутат напомнил, что в настоящее время страховую пенсию определяет количество заработанных баллов. Таким образом, если человек не работает и за него не поступают страховые взносы, баллов не будет, пояснил парламентарий. По его мнению, в таких случаях взносы за "домохозяек" могло бы платить государство, но на такой шаг власти едва ли пойдут.

При этом другой представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов – Сергей Вострецов – раскритиковал идею узаконить профессию "домохозяйка". "Профессии не может быть – домохозяйка. Статус такой может быть", – подчеркнул он.

Ранее специалисты Росстата подсчитали, что в прошлом году были трудоустроены только 53,2% женщин. В стране в целом работает 59,8% населения от 15 лет и старше, причем у мужчин уровень занятости равен 67,8%.