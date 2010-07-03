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08:51

В РФ повысят прожиточный минимум пенсионеров

власть общество

08:51

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Фото: depositphotos/arkusha

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9 311 рубля, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, подготовленного Минфином России.

Документом, размещенным на портале проектов нормативно-правовых актов, предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионеров, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии.

По данным пенсионного фонда России, на 2019 год средняя величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране составляет 8 846 рублей.

Ранее сообщалось, что рейтинг субъектов РФ с наибольшим размером пенсий возглавила Чукотка. По итогам января–июня текущего года жители Чукотки получают выплаты в размере 24,3 тысячи рублей.

На втором месте Магаданская область – 21,6 тысячи, затем идут Камчатка (21,2), Мурманская область (19), и Якутия (18,9). Самые низкие пенсии в Дагестане (10,9), Кабардино-Балкарии (11), Карачаево-Черкесии (11,9), Калмыкии (12) и Ингушетии (12,1).

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власть общество

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