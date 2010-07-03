Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

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Фото: depositphotos/gutaper
Не имеющие сбережений россияне готовы начать копить при доходе от 35 тысяч рублей на члена семьи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос СК "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".
При этом отмечается, что по итогам 2018 года в среднем россияне получают в месяц 33 тысячи рублей.
Исследование показало, что 59% населения вообще не имеют никаких сбережений. Из тех, кто все-таки собирает деньги, 32,4% делают это нерегулярно. К примеру, откладывают с продажи имущества, при получении наследства или материальной помощи от родственников. Еще 58% ежемесячно откладывают деньги с зарплаты, 9,6% – с премии.
Основная часть из них – 39,5% – откладывает от 5 до 10% ежемесячного дохода, 28,3% – менее 5%. У 35% опрошенных накопленная сумма соответствуют 2–5 их ежемесячным окладам, у 13% – 6–12 ежемесячным окладам и у 5% – более 12 окладов.
Основная часть россиян откладывает наличные рубли – 59% опрошенных. 30% респондентов копят на депозите. 5,4% собирают деньги в валюте. Доли открытых индивидуальных инвестсчетов, вложений в биржевые инструменты (ПИФы, акции и облигации), а также полисов страхования жизни составляют менее 1% каждая.
Ранее сообщалось, что с 2022 года Минтруд запустит платформу, где люди смогут следить за своим трудовым стажем, который будет учитываться при выходе на пенсию. С помощью сервиса россияне с 45 лет смогут контролировать, насколько точно ПФР собирает необходимые для назначения пенсий данные.
Сервис получит название "Пенсия онлайн". Если гражданин найдет ошибку в данных, он может оповестить об этом ПФР. К примеру, если гражданин пожалуется, что в его ИЛС не отражен какой-то из периодов работы, сотрудники фонда проверят информацию и, если она подтвердится, внесут коррективы.
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