Миллионы семей готовы купить квартиру в ипотеку до 2024 года – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Около 7 миллионов семей планируют взять ипотечный кредит до 2024 года. 90% из них располагают источниками средств для первоначального взноса. Такие данные сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование ВЦИОМа.
При снижении процентной ставки до 8% потенциал выдачи ипотеки увеличится с 1,2–1,4 миллиона до 2,2 миллиона займов в год. Эксперты утверждают, что спрос на кредитное жилье увеличивается последние несколько лет, и есть потенциал для дальнейшего роста.
ВЦИОМ оценил планы россиян на покупку жилья в ближайшие пять лет. Результаты показали, что около семи миллионов семей планируют взять ипотечный кредит до 2024 года, учитывая ставки, которые актуальны для мая 2019 года (около 10,5%).
6,3 миллиона из них (90%) имеют средства на первоначальный взнос или источники для их получения. Чаще всего это накопления (1,7 миллиона семей), продажа имеющегося жилья (1,5 миллиона) или другого имущества (1,1 миллиона семей).
Социологи опросили 1600 человек в 150 населенных пунктах 42 регионов страны.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2019 года снизились на 0,2%. В 2014–2017 годах они падали сильнее. В прошлом году этот показатель продемонстрировал рост в 0,1%. По данным министерства труда, реальные заработные платы россиян за 2018 год выросли на 6,8%, и это самый высокий показатель с 2012 года.
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