Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По данным Росстата, в России в прошлом году были трудоустроены только 53,2% женщин. В целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%, передает РИА Новости.

Эксперты объясняют такие цифры несколькими факторами. В частности, профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова отмечает, что женщины зачастую больше сфокусированы на семье и детях.

Кроме того, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения, добавила она. Также, по ее мнению, есть вероятность роста теневой экономики и непрозрачности найма персонала.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин ранее сообщил, что работающих пенсионеров в России стало больше. Сейчас число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 миллиона человек.

Также сообщается, что в России официально не трудоустроены 60% из 10,1 миллиона граждан предпенсионного возраста. Часть из них закончила трудиться досрочно или уже не может это делать из-за инвалидности.

По мнению экспертов, подобный уровень безработицы среди предпенсионеров является экстремально высоким. Специалисты считают, что это связано с нежеланием работодателей нанимать пожилых, а также с популярностью неофициальных трудовых отношений.