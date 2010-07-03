Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России

09:21
09:21
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
По данным Росстата, в России в прошлом году были трудоустроены только 53,2% женщин. В целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%, передает РИА Новости.
Эксперты объясняют такие цифры несколькими факторами. В частности, профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова отмечает, что женщины зачастую больше сфокусированы на семье и детях.
Кроме того, в условиях спада экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения, добавила она. Также, по ее мнению, есть вероятность роста теневой экономики и непрозрачности найма персонала.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин ранее сообщил, что работающих пенсионеров в России стало больше. Сейчас число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 миллиона человек.
Также сообщается, что в России официально не трудоустроены 60% из 10,1 миллиона граждан предпенсионного возраста. Часть из них закончила трудиться досрочно или уже не может это делать из-за инвалидности.
По мнению экспертов, подобный уровень безработицы среди предпенсионеров является экстремально высоким. Специалисты считают, что это связано с нежеланием работодателей нанимать пожилых, а также с популярностью неофициальных трудовых отношений.
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