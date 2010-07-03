Эксперт оценил данные Росстата о числе работающих женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Согласно данным Росстата, трудовая книжка в 2018 году была у 53,2% женщин, а среди мужчин официальная занятость – 67,8%. Лидер движения "За права женщин России", почетный адвокат Людмила Айвар заявила ИА "НСН", что эта статистика не соответствует действительности.

По ее словам, в России "более 60% женщин живут одни и воспитывают детей без второго родителя". Как пояснила Айвар, в этом случае "женщины не имеют желания или нежелания работать, они обязаны это делать". Именно на них ложатся заботы о семье и обеспечение детей всем необходимым, напомнила правозащитница.

Как отмечают эксперты, на рынке труда существуют перегибы при приеме женщин на работу: работодатель учитывает, как часто потенциальный сотрудник будет брать больничный или уходить в декрет. В результате, отметила Людмила Айвар, предпочтение отдают мужчинам, хотя те зачастую много курят и любят выпить.

"Сейчас многие не трудоустраиваются официально, работают "в серую", – добавила собеседница агентства. По ее словам, это, с одной стороны, экономит средства работодателей, а с другой, иногда трудоустраиваться официально не хочет и сам сотрудник, например, если получает пособие по безработице и выплаты на детей. "Самозанятые граждане из числа репетиторов, нянь, домохозяек тоже работают, но при этом считаются нетрудоустроенными", – пояснила Айвар.

Правозащитница упомянула и о гендерном превосходстве сотрудников-мужчин в глазах работодателей. "Почему-то считается, что женщина хочет быть только домохозяйкой и вести диалог с кастрюлями!" – возмутилась эксперт. По ее словам, нередко считается, что мужчина – начальник, а женщина – "рабочая лошадка". "Этот стереотип тоже весьма силен при приеме на работу. И от этого тоже так мало у нас официально трудоустроенных женщин", – заявила лидер движения "За права женщин России".

Ранее специалисты Росстата подсчитали, что в прошлом году были трудоустроены только 53,2% женщин. В стране в целом работает 59,8% населения от 15 лет и старше, причем у мужчин уровень занятости равен 67,8%, уточнили в Росстате. Кроме того, эксперты ведомства пришли к выводу, что из 10,1 миллиона россиян предпенсионного возраста официально не трудоустроены 60%.