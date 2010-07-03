Более 19 тысяч москвичей обратились в центр занятости "Моя карьера" за лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 19 тысяч москвичей обратились в центр занятости "Моя карьера" с момента его открытия в июне этого года, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Новые должности получили свыше 1,5 тысячи посетителей. В банке вакансий "Моей карьеры" сейчас есть более 100 тысяч вакансий.

В рамках сервиса "Работа есть" с центром сотрудничают крупные компании, торговые сети и известные бренды. Причем получить можно не только работу, но и навыки – центр составляет учебные программы на основе собственных реальных требований к сотрудникам.

Директор "Моей карьеры" Ирины Швец рассказала, что после трудоустройства сотрудники центра сопровождают своих клиентов в течение трех месяцев.

"Нам очень важно, чтобы человек не просто вышел на работу, но и закрепился там", – пояснила она.

Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.

Специалисты центра работают с молодежью от 14 лет, людьми старшего поколения, многодетными семьями, женщинами с детьми, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В центре стараются помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным родителям. Главное условие – желание трудоустроиться.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая программа направлена на то, чтобы выявить нуждающиеся в работе семьи, пригласить их к разговору, снять психологические и другие барьеры. Таким образом, отметил мэр, речь идет о целом комплексе услуг, которые впервые собрали на одной площадке.