Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства

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Россия за год опустилась на шесть строчек в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место. Об этом сообщает "Газета.ру".

Рейтинг был составлен экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Для выявления равноправия полов эксперты использовали показатели экономики, образования, состояния здоровья и вовлеченности в политику.

В прошлом году Россия находилась на шесть позиций выше – на 75-й строчке. Рядом с Россией расположились Сальвадор (80 место) и Эфиопия (82 место). В конце списка оказались Саудовская Аравия, Иран, Сирия, Ирак и Йемен.

При этом лидирующие позиции заняли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия. Это страны, где вне зависимости от гендерной принадлежности все получают одинаковую зарплату.

В среднем разрыв между мужчинами и женщинами в России составляет 29,4%. Авторы исследования отмечают, что "российские женщины в среднем более образованны, чем мужчины, и живут дольше".

