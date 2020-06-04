Российские спортсмены проведут мастер-классы для школьников в режиме онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российские спортсмены с 6 июня проведут серию мастер-классов для столичных школьников, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы. Проходить они будут в режиме онлайн.
Мероприятие пройдет в рамках проекта "Спортивные субботы". Организует его московский центр "Патриот. Спорт".
Каждое занятие будет состоять из трех блоков: профессиональной разминки с элементами разных видов спорта, общей физической подготовки и заминки.
Школьников познакомят с правилами тэг-регби, хоккея на траве и современного пятиборья, научат поддерживать активный образ жизни и дадут советы по подготовке к будущим соревнованиям и турнирам.
В столице дан старт робототехническому онлайн-сезону для школьников. В его рамках участники смогут улучшить навыки программирования, а также создать робота-помощника. В частности, для учащихся 3-11-х классов подготовили видеоуроки и марафон заданий. Также запланировано проведение творческих проектов.
Во время онлайн-занятий участники смогут научиться программировать роботов, создавать 3D-модели будущих изобретений, а также участвовать в соревнованиях.
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