Собянин осмотрел инновационное производство эндопротезов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин осмотрел предприятие по производству эндопротезов тазобедренного сустава ЗАО "Трек-Э Композит".

"К сожалению, в России качественных эндопротезов либо нет, либо они находились в таком зачаточном состоянии, по качеству и цене уступая импорту. Поэтому 90% рынка занято импортными деталями для эндопротезирования", – рассказал мэр Москвы.

Он отметил, что на некоторых предприятиях делаются попытки создать отечественные качественные инструменты для этого, но все равно они уступают по качеству.

"Здесь, на предприятии ЗАО "Трек-Э Композит", создана вся линейка, которая приближает нас к качественному изготовлению эндопротезов", – сказал Собянин, выразив надежду, что в сотрудничестве с клиниками, федеральными институтами и "Росатомом" удастся добиться производства в РФ качественных эндопротезов мирового уровня, по конкурентной цене и качеству.

Он отметил, что эндопротезирование является одним из ведущих направлений хирургии и травматологии. В городских больницах Москвы выполняется около 8 тысяч операций эндопротезирования ежегодно.

"Мы организовали полный цикл. 95% из ответственных материалов, производство по оригинальной технологии", – рассказал гендиректор компании "Трек-Э Композит" Александр Бондарь. Он выразил благодарность городским властям за помощь в организации производства.

ЗАО "Трек-Э Композит" с 2016 года реализует проект по организации импортозамещающего серийного производства эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла.

В 2017–2019 годах город предоставил компании субсидию на приобретение оборудования в размере 27,83 миллиона рублей. В 2017 году Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем на 300 миллионов рублей. Собственные инвестиции в производство составили более 100 миллионов рублей.

Сейчас компания выпускает эндопротезы с ножками типа "Цваймюллер" и "Мюллер". В планах запуск производства протезов с ножкой "Тапер". Именно на эти три вида приходится около 50% от общего объема спроса на эндопротезы.

Пилотное тестирование изделий будут проводить на базе ГКБ имени Боткина, ГКБ № 31, ГКБ № 1 имени Пирогова и ГКБ № 67 имени Ворохобова. Сейчас произведенные в Москве эндопротезы используются специалистами московского РНИМУ имени Пирогова, подмосковного НИКИ имени Владимирского и саратовского СГМУ имени Разумовского.

В 2021 году "Трек-Э Композит" планирует выпустить до 25 тысяч эндопротезов. Компания намерена создать лабораторию испытаний медицинских изделий, совместно с городскими властями прорабатывается вопрос создания межотраслевого кластера в сфере производства имплантируемых медизделий.

Ранее Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям – АО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион" и ООО "Научно-технический центр "Бакор".

Для них ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, составит 12,5 процента (при стандарте в 17 процентов).