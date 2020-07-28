Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум предприятиям Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям разного профиля. Это означает, что они смогут пользоваться сниженной ставкой налога на прибыль.

"Два инновационных предприятия – производители высокоточного вооружения и промышленной керамики – получили статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы", – сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Новый статус получили АО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион" и ООО "Научно-технический центр "Бакор". Для них ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, составит 12,5 процента (при стандарте в 17 процентов).

Компания "Регион" занимается разработкой и поставками высокоточного вооружения морского и авиационного базирования. На предприятии создают корректируемые и управляемые бомбы, скоростные подводные ракеты и иное вооружение.

Что касается компании "Бакор", то это предприятие производит уникальную фильтрующую керамическую продукцию для таких отраслей, как металлургическая, стекольная, горно-металлургическая и других. Среди продукции комплекса – огнеупорные материалы, вакуумные дисковые фильтры.

"Кроме того, статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы присвоен проекту создания технопарка "ЗИЛ" в районе Даниловский (ЮАО) по адресу: улица Автозаводская, владение 23/153, 23/151", – отметили в пресс-службе мэра и правительства города.

Ожидается, что территорию площадью 3,97 гектара реконструируют с учетом новых требований. Разместить тут планируется компании, которые специализируются на сфере информационных и электронных технологий.

Накануне стало известно, что Московский хлебокомбинат "Черемушки" получил от правительства города 100 миллионов рублей на развитие производства. Деньги будут задействованы для оплаты сырья и материалов.

