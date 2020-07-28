Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум предприятиям Москвы

15:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям разного профиля. Это означает, что они смогут пользоваться сниженной ставкой налога на прибыль.
"Два инновационных предприятия – производители высокоточного вооружения и промышленной керамики – получили статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы", – сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Новый статус получили АО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион" и ООО "Научно-технический центр "Бакор". Для них ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, составит 12,5 процента (при стандарте в 17 процентов).
Компания "Регион" занимается разработкой и поставками высокоточного вооружения морского и авиационного базирования. На предприятии создают корректируемые и управляемые бомбы, скоростные подводные ракеты и иное вооружение.
Что касается компании "Бакор", то это предприятие производит уникальную фильтрующую керамическую продукцию для таких отраслей, как металлургическая, стекольная, горно-металлургическая и других. Среди продукции комплекса – огнеупорные материалы, вакуумные дисковые фильтры.
"Кроме того, статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы присвоен проекту создания технопарка "ЗИЛ" в районе Даниловский (ЮАО) по адресу: улица Автозаводская, владение 23/153, 23/151", – отметили в пресс-службе мэра и правительства города.
Ожидается, что территорию площадью 3,97 гектара реконструируют с учетом новых требований. Разместить тут планируется компании, которые специализируются на сфере информационных и электронных технологий.
Накануне стало известно, что Московский хлебокомбинат "Черемушки" получил от правительства города 100 миллионов рублей на развитие производства. Деньги будут задействованы для оплаты сырья и материалов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: