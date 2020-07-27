Столичный хлебокомбинат получил заем на развитие производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московский хлебокомбинат "Черемушки" получил от правительства города 100 миллионов рублей на развитие производства. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, инвестиционный заем предприятие направит на оплату сырья и материалов. Ефимов подчеркнул, что выделенные средства позволят на полную мощность использовать новые высокотехнологичные линии, которые открыл в конце мая Сергей Собянин.
"Льготный заем выдан КБК "Черемушки" Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие – оборотные средства". Срок займа составляет два года, льготная ставка – 2% годовых", – отметил Ефимов.
На территории комбината реализуется крупный инвестиционный проект по созданию нового цеха площадью шесть тысяч квадратных метров. Весной предприятие запустило две линии по производству подового ("Столичный") и формового ("Бородинский", "Дарницкий") хлеба мощностью 50 тонн в сутки.
В 2016 году правительство города присвоило комбинату статус промышленного комплекса, что позволило ему получать различные льготы по налогу на имущество, прибыль, земельному налогу и другим обязательным платежам.
По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, этот статус позволил предприятию получить дополнительные средства на развитие в размере более 15 миллионов рублей.
В настоящий момент на предприятии работают 955 человек. Они задействованы в работе по производству пшеничного и ржаного хлеба. В общей сложности они выпускают не менее 100 тонн ежедневно. Основными потребителями продукции предприятия являются торговые точки Москвы и области.
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