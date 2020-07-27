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Общество

08:40

В Роскачестве дали рекомендации по правильному хранению хлеба

общество еда

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В Роскачестве дали рекомендации по правильному хранению хлеба. В частности, специалисты рекомендовали хранить продукт в сухом темном месте при температуре +20–25 градусов и при влажности воздуха не выше 70%.

В организации отметили, что если хлеб хранится в полимерной упаковке, то необходимо следить, чтобы он не лежал на солнце. Также отмечается, что под прямыми солнечными лучами внутри упаковки начинает образовываться конденсат, а это благоприятно для развития плесени.

Плесень поражает изделия как из пшеничной, так и из ржаной муки. Под исключение попадают сухари, сушки, соломки и хлебцы из-за низкой влажности.

"Только зарождающуюся колонию плесени заметить очень сложно. Поэтому нужно ориентироваться еще на вкус и запах. Если у изделия появился легкий прогорклый или плесневый запах, это свидетельствует о том, что процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не употреблять в пищу", – отметили в пресс-службе.

Специалисты уточнили, что заплесневевший продукт может оказывать острое токсическое или канцерогенное действие. В первую очередь, по их словам, такой продукт может нанести вред людям с ослабленной иммунной системой.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору хлеба в магазинах. Они рекомендовали выбирать изделие без вмятин и трещин, а также не забывать о сроке годности продукции.

В ведомстве напомнили, что форма хлеба должна быть правильной, без видимых дефектов. На этикетке обязательно должны указываться дата изготовления и срок реализации продукции. Белый хлеб считается свежим в течение суток с момента выпекания, а ржаной – на протяжении 36 часов.

"Городской стандарт": хлеб

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