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Стремление Евросоюза и НАТО продавливать собственные узкоблоковые интересы на венской площадке привело Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к глубокому кризису. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

По словам дипломата, именно эта негативная тенденция загнала ОБСЕ в нынешнее тяжелое состояние. При этом Масленников подчеркнул, что данная ситуация не снимает с государств-участников обязательств по перечислению ежегодных взносов в Сводный бюджет организации.

Он добавил, что принятый финансовый документ на 2026 год вполне отвечает требованиям российской стороны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс (НАТО) рассматривает сдерживание России как экзистенциальную и системную задачу, несмотря на отсутствие признаков готовящегося нападения.

По ее словам, в оборонных планах НАТО Россия вновь обозначена как "долгосрочная угроза евроатлантической безопасности". Дипломат подчеркнула, что под этими формулировками на недавнем саммите подписались все страны-союзницы.