Собянин открыл новые мощности хлебобулочного комбината "Черемушки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новые производственные линии по выпечке хлеба на кондитерско-булочном комбинате "Черемушки".

Мэр отметил, что комбинат, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, обеспечивает горожан продукцией.

Кроме того, по словам Собянина, предприятие работало над новой инновационной программой, вводя новые, современные мощности.

"Вместе с городом мы разработали лизинговую программу поддержки новых инвестиций, закупки оборудования. Надеюсь, что, помимо этих очередей, появятся еще и дополнительные мощности, необходимые для вкусного хлеба, других изделий", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Мэр напомнил, что с 12 мая почти все промышленные предприятия города были введены в работу.

"Сегодня 90% этих предприятий работает практически по полному циклу", – подчеркнул градоначальник.

Также глава города поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства.

"Хочу поздравить тех, кто своими знаниями, профессиональным опытом, своей преданностью дела создает экономику страны и экономику города, новые рабочие места, налоги, позволяет создать надежный экономический фундамент как для города, так и для страны", – добавил мэр.

Он выразил уверенность, что "тяжелые времена в скором времени закончатся и бизнес Москвы встанет в полной мере на ноги".

Ранее правительство выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от коронавируса. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Федеральному казначейству, которое предоставит малому и среднему бизнесу субсидии. Поручение дал Владимир Путин.

Условие для получения субсидии – сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабмина, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.

Кроме того, в мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы. Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления.