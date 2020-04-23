Собянин увеличил объем контрактов столицы с малым бизнесом на 36%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В первом квартале текущего года общий объем контрактов, заключенных столицей с представителями малого бизнеса, составил 83,2 миллиарда рублей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, это на 36 процентов больше аналогичного периода прошлого года.
Он уточнил, что речь идет о контрактах, заключенных по итогам процедур, участниками которых могут выступать только субъекты малого предпринимательства.
"Важно, что по сравнению с прошлым годом объем таких контрактов вырос на 36 процентов – с 61,1 миллиарда рублей за первый квартал прошлого года до 83,2 миллиарда рублей по итогам первого квартала 2020 года", – пояснил Ефимов.
По его словам, этого удалось достичь благодаря планомерной работе властей Москвы. Силы были направлены на увеличение присутствия малого бизнеса в городской экономике.
Большая часть закупок объемом до трех миллионов рублей передается на исполнение исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства.
Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в свою очередь, подчеркнул, что расширить количество добросовестных исполнителей удалось благодаря и порталу поставщиков.
"Это особенно интересно малому бизнесу: на его долю сегодня приходится свыше 90 процентов зарегистрированных на портале компаний", – приводятся в материале слова Щербакова.
Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации процедуры закупок малого объема.
15 апреля Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.
Также столичные власти предварительно договорились со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.
Около 300 организациям предоставили отсрочку уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года. В число компаний вошли кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.
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