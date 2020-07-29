Производственно-распределительный комплекс ввели в эксплуатацию в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мосгосстройнадзор сообщил о вводе в эксплуатацию производственно-распределительного комплекса в Южном Бутове. Его площадь составляет 24,1 тысячи квадратных метров.

"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди производственно-распределительного комплекса на юго-западе Москвы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Объект был возведен на 2-й Мелитопольской улице за счет средств инвестора. Весь комплекс разделен на несколько зон – предзаводскую, зону обслуживания, вспомогательную, транспортную, административно-хозяйственную (была построена во вторую очередь) и складскую.

Прилегающая к комплексу территория была благоустроена. Здесь появились зеленые насаждения, места для отдыха и спортивного досуга рабочих.

Возведение производственно-распределительного комплекса рассматривается как возможность создать новые рабочие места для жителей района Южное Бутово и близлежащих жилых районов ТиНАО.

Еще один крупный проект для ТиНАО – строительство завода по производству готовых строительных модулей. Предприятие планируется возвести в поселении Марушкинском.

