Производственно-распределительный центр построят на западе Москвы

15:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Производственно-распределительный центр появится в районе Очаково-Матвеевское. Разрешение на строительство дал Мосгосстройнадзор, сообщает пресс-служба комитета.
"Выдано разрешение на строительство производственно-распределительного центра с помещениями для низкотемпературной обработки и хранения продуктов питания на западе Москвы", – приводят там слова председателя комитета Олега Антосенко.
Двухэтажное здание площадью 9,6 тысячи квадратных метров появится на Рябиновой улице, строительство будет идти за счет инвестора на территории действующего складского комплекса. Там разместятся административно-бытовая часть, комплекс складских помещений высотой до 7 метров и зоны загрузки.
Для персонала оборудуют комнаты отдыха, приема пищи, раздевалки с душевой и санузлами, медкабинет и прочее. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделит особое внимание качеству и безопасности строительства. С участием специалистов Центра экспертиз будут проводиться необходимые лабораторно-инструментальные исследования.
Весной Москомархитектура согласовала проект офисного здания на Новохохловской улице. Офисный центр будет состоять из шести этажей, при строительстве используют красный кирпич. Особенностью здания станут витражные окна.
Внутри предусмотрены помещения под аренду. В комплексе обустроят подземную парковку и столовую для сотрудников.
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