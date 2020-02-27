Строительство жилого небоскреба на Волгоградском проспекте завершат в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК "Метрополия" на территории бывшего завода "Москвич" на Волгоградском проспекте запланирован на 2023 год, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе MR Group.

Там возведут четыре корпуса с переменной этажностью до 32 этажей. Сейчас завершается устройство шпунтового ограждения котлована.

В рамках первой очереди возведены семь корпусов высотой 30 этажей. Сейчас ведется облицовка фасадов клинкерной плиткой. Ввод в эксплуатацию запланирован на III квартал 2021 года.

Самый высокий корпус ЖК достигнет 98,5 метра. Площадь первой очереди проекта составляет 142 тысячи квадратных метров, второй – 86 тысяч квадратных метров.

На первых этажах жилого комплекса появятся кафе, пекарни, магазины, салон красоты и отделение банка. Архитектурное решение разработало бюро Speech.

Прилегающую территорию озеленят, высадят деревья, обустроят спортивные и детские площадки. Территорию ЖК огородят, также предусмотрена концепция "двор без машин". Паркинг расположится на подземном уровне.

Ранее сообщалось, что на фасаде одного из зданий бывшего производственного пространства на Сущевском Валу, где сейчас идет строительство жилого комплекса, будет сохранена мозаика времен Советского Союза.

Проект представляет собой редевелопмент уже существующих производственных строений, а также возведение двух новых зданий. В итоге должна получиться застройка высотой от 5 до 21 этажа.