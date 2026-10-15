Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Несколько автомобилей столкнулись на Пресненской набережной в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло у дома 10. Движение в районе аварии не затруднено.

На место происшествия прибыли городские оперативные службы. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших уточняются.

Ранее авария с участием двух рейсовых автобусов произошла в Новолялинском районе Свердловской области. Предварительно, один из водителей не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в другое транспортное средство на светофоре.

В результате пострадали пять человек. Медики оказали им необходимую помощь.

