15 октября, 16:55Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на Пресненской набережной в Москве
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Несколько автомобилей столкнулись на Пресненской набережной в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
ДТП произошло у дома 10. Движение в районе аварии не затруднено.
На место происшествия прибыли городские оперативные службы. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших уточняются.
Ранее авария с участием двух рейсовых автобусов произошла в Новолялинском районе Свердловской области. Предварительно, один из водителей не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в другое транспортное средство на светофоре.
В результате пострадали пять человек. Медики оказали им необходимую помощь.