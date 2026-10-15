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15 октября, 16:51

Технологии

Вышел релизный трейлер GTA VI

Видео: youtube.com/Rockstar Games

Вышел релизный трейлер игры Grand Theft Auto (GTA) VI, премьера которой запланирована на 19 ноября. Компания Rockstar Games опубликовала ролик в YouTube.

Видео длительностью 1,5 минуты записано на PlayStation 5. В ролике также прозвучал заглавный сингл Flower in a Hurricane, записанный французским электронным дуэтом Justice вместе с проектом Tame Impala, певицей SZA и рок-группой King Gizzard&The Lizard Wizard.

В центре сюжета – влюбленная пара Джейсон и Люсия. Ролик знакомит зрителей с сюжетной завязкой криминальной истории, а также демонстрирует драматические моменты отношений пары. По сюжету, после неудачного ограбления они оказываются втянуты в масштабный преступный заговор.

Действие игры развернется в вымышленном штате Леонида, вдохновленном Флоридой. Игроки смогут исследовать Вайс-Сити, прототипом которого стал Майами, а также другие районы штата.

Ранее сообщалось, что Rockstar Games может выпустить GTA VI для персональных компьютеров в первом квартале 2027 года. При этом официально известно, что 19 ноября игра выйдет только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Обычно между релизом серии GTA на приставках и компьютерах проходит около года.

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