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15 октября, 16:44

Шоу-бизнес

Бывшая жена Галустяна заявила, что оставила его фамилию ради дочерей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriagalustyan

Бывшая жена комика Михаила Галустяна Виктория рассказала, почему после развода сохранила фамилию экс-супруга. Об этом бизнесвумен написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Виктории, главная причина связана с двумя дочерьми, которые носят фамилию отца. Она хочет оставаться с ними под одной фамилией, поэтому пока не стала менять документы.

Однако она не исключила, что в будущем может пересмотреть свое решение. Старшей дочери бывших супругов Эстелле 16 лет, младшей Элине – 14 лет.

Галустяны расстались в апреле 2025 года после 18 лет брака. Комик называл расставание началом нового этапа жизни. По словам артиста, супруги приняли решение разойтись без ссор и обид и сохранили хорошие отношения.

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