Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 16:17

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Бывшая жена Гогунского поздравила его с победой в суде по делу об алиментах

"Ты добился своего": экс-жена Гогунского поздравила его с выигрышем по делу об алиментах

Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко поздравила его с победой в суде по делу об алиментах на дочь Милану. Причем адвокат актера отметил, что позиция экс-супруги изначально была обречена на неудачу. Подробности – в материале Москвы 24.

Отстоял позицию

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/gogunskv; mairka_ira

В Измайловском районном суде Москвы состоялось заседание по делу об алиментах актера Виталия Гогунского в отношении его дочери Миланы. Суд поддержал позицию актера и отказался увеличивать размер выплат на ребенка до 405 тысяч рублей, чего требовала Маирко.

Во время заседания судья спросил у стороны Гогунского, почему выплата в 50 тысяч рублей в месяц считается достаточной для обеспечения жизни ребенка. Адвокат отметил, что Виталий платит столько, сколько может позволить, исходя из своей зарплаты.

Позже бывшая супруга в личном блоге колко поздравила актера с победой в суде.

Мои искренние поздравления герою сегодняшней новостной повестки. Ты добился своего. Судебный процесс завершен решением в твою пользу. Ты отстаивал в суде свою позицию: по твоему мнению, дочери достаточно тех денег, которые ты перечисляешь. Иногда – 0 рублей, иногда – 20, иногда – 50 тысяч рублей. И, видимо, именно эта сумма должна покрывать ее потребности в образовании, питании, развитии, путешествиях и просто нормальной жизни.
Ирина Маирко
бывшая жена Виталия Гогунского

По словам Маирко, победа в суде и победа в жизни – совершенно разные вещи. Также она поздравила экс-свекровь с воспитанием "отличного сына".

В комментариях часть подписчиков поддержала Маирко, некоторые поделились своими историями судебных тяжб с бывшими мужьями.

"Победил в суде и проиграл в глазах дочери. Ирина, я аплодирую вам стоя", "ну, видимо, с дочерью он не планирует налаживать общение", "позорище! А ведь их воспитывают именно женщины! Его сознанию уже ничего не поможет", – написали комментаторы.

Однако некоторые отметили, что о самой Маирко никто бы не узнал, если бы не брак с Гогунским.

"А мы про вас и не знали, интересно, благодаря кому узнали. У многих алименты намного меньше, и люди живут, сами трудятся и отлично зарабатывают. Не унижайтесь! Начните из себя что-то представлять", "поднять щиты за героя: уходя, он оставил бизнес и все активы, тут все мало", – высказались те, кто поддержал актера.

В свою очередь, адвокат Гогунского заявил, что позиция бывшей супруги изначально была обречена на неудачу, сообщил сайт Super. Юрист отметил, что сторона женщины выбрала неверную тактику.

"Потому что нельзя так агрессивно в суде себя вести, надо быть, скажем так, позитивно настроенным", – отметил юрист.

Он также добавил, что суд получил заранее все доказательства, в том числе сведения о доходах и имуществе Гогунского. Помимо этого, адвокат предположил, что юристы Маирко могли ввести ее в заблуждение и воспользоваться тем, что у нее самой нет юридического образования.

Защита Ирины заявила о намерении обжаловать решение суда, вставшего на сторону актера.

Требовала повышения алиментов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mairka_ira

В сентябре 2026 года адвокат Виталия Гогунского сообщил, что Ирина Маирко потребовала увеличить алименты на дочь Милану до 400 тысяч рублей. Женщина якобы хотела включить в них даже оплату обслуживания кондиционера. Ранее Ирина требовала, чтобы бывший муж оплачивал Милане личного водителя, занятия английским, русским, географией и математикой.

Адвокат оспорил необходимость содержания водителя, назвав эту трату необоснованной и заявив, что гонорары актера не позволяют оплачивать подобные излишества. В ответ представитель стороны Маирко указывал на интервью артиста, где тот говорил о росте доходов до 10 миллионов рублей. Защитник Гогунского назвал эти слова рекламным ходом.

Развод и суды

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Роман Виталия и Ирины начался в 2009 году, несколько лет они прожили вместе, так и не заключив брак. В 2010-м у пары родилась дочь Милана. Позже отношения прекратились, однако в 2017 году они возобновили роман и даже сыграли свадьбу в Подмосковье. По данным СМИ, примирение произошло по просьбе дочери. Однако в 2019 году брак распался из-за частых конфликтов.

Милана встала на сторону матери: она сообщала, что заблокировала отца в телефоне из‑за упреков и давления, утверждая, что Гогунский не участвовал в ее воспитании и продвижении.

При этом в начале 2021 года Виталий заявил в одном из интервью, что прекращение общения с Миланой инициировано бывшей супругой и что он не платит алименты на основании личной договоренности с Маирко.

Однако уже в 2022-м Ирина обратилась в суд с требованием взыскать выплаты на дочь, отметив, что актер не проявляет желания участвовать в жизни ребенка. После этого начались многочисленные судебные разбирательства.

При этом сама Милана с детства мечтала стать певицей и работала в этом направлении. К своим 16 годам девушка записывает песни, дает концерты, гастролирует, создала собственную линию одежды, школьных принадлежностей, а впоследствии запустила косметический бренд. Ее доход и благосостояние ее матери, которая является директором звезды, достигли такого уровня, что на 15-летие Миланы в 2025-м Ирина подарила ей квартиру в столице.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика