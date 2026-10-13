Бывшая жена Гогунского поздравила его с победой в суде по делу об алиментах

Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко поздравила его с победой в суде по делу об алиментах на дочь Милану. Причем адвокат актера отметил, что позиция экс-супруги изначально была обречена на неудачу. Подробности – в материале Москвы 24.

Отстоял позицию

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/gogunskv; mairka_ira

В Измайловском районном суде Москвы состоялось заседание по делу об алиментах актера Виталия Гогунского в отношении его дочери Миланы. Суд поддержал позицию актера и отказался увеличивать размер выплат на ребенка до 405 тысяч рублей, чего требовала Маирко.

Во время заседания судья спросил у стороны Гогунского, почему выплата в 50 тысяч рублей в месяц считается достаточной для обеспечения жизни ребенка. Адвокат отметил, что Виталий платит столько, сколько может позволить, исходя из своей зарплаты.

Позже бывшая супруга в личном блоге колко поздравила актера с победой в суде.





Ирина Маирко бывшая жена Виталия Гогунского Мои искренние поздравления герою сегодняшней новостной повестки. Ты добился своего. Судебный процесс завершен решением в твою пользу. Ты отстаивал в суде свою позицию: по твоему мнению, дочери достаточно тех денег, которые ты перечисляешь. Иногда – 0 рублей, иногда – 20, иногда – 50 тысяч рублей. И, видимо, именно эта сумма должна покрывать ее потребности в образовании, питании, развитии, путешествиях и просто нормальной жизни.

По словам Маирко, победа в суде и победа в жизни – совершенно разные вещи. Также она поздравила экс-свекровь с воспитанием "отличного сына".

В комментариях часть подписчиков поддержала Маирко, некоторые поделились своими историями судебных тяжб с бывшими мужьями.

"Победил в суде и проиграл в глазах дочери. Ирина, я аплодирую вам стоя", "ну, видимо, с дочерью он не планирует налаживать общение", "позорище! А ведь их воспитывают именно женщины! Его сознанию уже ничего не поможет", – написали комментаторы.

Однако некоторые отметили, что о самой Маирко никто бы не узнал, если бы не брак с Гогунским.

"А мы про вас и не знали, интересно, благодаря кому узнали. У многих алименты намного меньше, и люди живут, сами трудятся и отлично зарабатывают. Не унижайтесь! Начните из себя что-то представлять", "поднять щиты за героя: уходя, он оставил бизнес и все активы, тут все мало", – высказались те, кто поддержал актера.

В свою очередь, адвокат Гогунского заявил, что позиция бывшей супруги изначально была обречена на неудачу, сообщил сайт Super. Юрист отметил, что сторона женщины выбрала неверную тактику.

"Потому что нельзя так агрессивно в суде себя вести, надо быть, скажем так, позитивно настроенным", – отметил юрист.

Он также добавил, что суд получил заранее все доказательства, в том числе сведения о доходах и имуществе Гогунского. Помимо этого, адвокат предположил, что юристы Маирко могли ввести ее в заблуждение и воспользоваться тем, что у нее самой нет юридического образования.

Защита Ирины заявила о намерении обжаловать решение суда, вставшего на сторону актера.

Требовала повышения алиментов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mairka_ira

В сентябре 2026 года адвокат Виталия Гогунского сообщил, что Ирина Маирко потребовала увеличить алименты на дочь Милану до 400 тысяч рублей. Женщина якобы хотела включить в них даже оплату обслуживания кондиционера. Ранее Ирина требовала, чтобы бывший муж оплачивал Милане личного водителя, занятия английским, русским, географией и математикой.

Адвокат оспорил необходимость содержания водителя, назвав эту трату необоснованной и заявив, что гонорары актера не позволяют оплачивать подобные излишества. В ответ представитель стороны Маирко указывал на интервью артиста, где тот говорил о росте доходов до 10 миллионов рублей. Защитник Гогунского назвал эти слова рекламным ходом.

Развод и суды

Роман Виталия и Ирины начался в 2009 году, несколько лет они прожили вместе, так и не заключив брак. В 2010-м у пары родилась дочь Милана. Позже отношения прекратились, однако в 2017 году они возобновили роман и даже сыграли свадьбу в Подмосковье. По данным СМИ, примирение произошло по просьбе дочери. Однако в 2019 году брак распался из-за частых конфликтов.

Милана встала на сторону матери: она сообщала, что заблокировала отца в телефоне из‑за упреков и давления, утверждая, что Гогунский не участвовал в ее воспитании и продвижении.

При этом в начале 2021 года Виталий заявил в одном из интервью, что прекращение общения с Миланой инициировано бывшей супругой и что он не платит алименты на основании личной договоренности с Маирко.

Однако уже в 2022-м Ирина обратилась в суд с требованием взыскать выплаты на дочь, отметив, что актер не проявляет желания участвовать в жизни ребенка. После этого начались многочисленные судебные разбирательства.

При этом сама Милана с детства мечтала стать певицей и работала в этом направлении. К своим 16 годам девушка записывает песни, дает концерты, гастролирует, создала собственную линию одежды, школьных принадлежностей, а впоследствии запустила косметический бренд. Ее доход и благосостояние ее матери, которая является директором звезды, достигли такого уровня, что на 15-летие Миланы в 2025-м Ирина подарила ей квартиру в столице.