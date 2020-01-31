ЖК с советской мозаикой построят в Москве

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

На фасаде одного из зданий бывшего производственного пространства на Сущевском Валу, где сейчас идет строительство жилого комплекса, будет сохранена мозаика времен Советского Союза, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Мозаика на торце здания бывшей типографии "Детская книга" умело вписана проектировщиками в образ будущего комплекса. Раньше она была завешена рекламой, а теперь снова вернулась в городскую среду. В целом комплекс разнообразен, с большим перепадом высот и сможет послужить образцом качественной застройки, реализуемой в городе под руководством мэра Сергея Собянина", – рассказал Кузнецов.

Сообщается, что проект представляет собой редевелопмент уже существующих производственных строений, а также возведение двух новых зданий. Предполагается, что в итоге должна получиться застройка высотой от 5 до 21 этажа. Комплекс будет заполнен квартирами, апартаментами, офисами, а также общественными помещениями, расположенными на первых этажах. Кроме того, в одном из новых зданий планируется разместить детский сад.

Авторы проекта также уточнили, что фасады отдельных корпусов зданий будут выполнены в разных стилях, что создаст адресность для построек. Материалом для отделки послужат терракотовые плиты и фибробетон.

Также предполагается, что вся территория комплекса будет благоустроена в одном стиле, а под ним расположится автостоянка.

Ранее стало известно, что комплекс исторических зданий в Коробейниковом переулоке в столичном районе Хамовники отреставрируют. В рамках реставрации зданий бывшей текстильной фабрики будет выполнена расчистка фасада, восстановление разрушенных деталей, новая окраска. Также будут воссозданы граненая печная труба и чугунные козырьки.