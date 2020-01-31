ЖК с советской мозаикой построят в Москве

16:43
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
На фасаде одного из зданий бывшего производственного пространства на Сущевском Валу, где сейчас идет строительство жилого комплекса, будет сохранена мозаика времен Советского Союза, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Мозаика на торце здания бывшей типографии "Детская книга" умело вписана проектировщиками в образ будущего комплекса. Раньше она была завешена рекламой, а теперь снова вернулась в городскую среду. В целом комплекс разнообразен, с большим перепадом высот и сможет послужить образцом качественной застройки, реализуемой в городе под руководством мэра Сергея Собянина", – рассказал Кузнецов.
Сообщается, что проект представляет собой редевелопмент уже существующих производственных строений, а также возведение двух новых зданий. Предполагается, что в итоге должна получиться застройка высотой от 5 до 21 этажа. Комплекс будет заполнен квартирами, апартаментами, офисами, а также общественными помещениями, расположенными на первых этажах. Кроме того, в одном из новых зданий планируется разместить детский сад.
Авторы проекта также уточнили, что фасады отдельных корпусов зданий будут выполнены в разных стилях, что создаст адресность для построек. Материалом для отделки послужат терракотовые плиты и фибробетон.
Также предполагается, что вся территория комплекса будет благоустроена в одном стиле, а под ним расположится автостоянка.
Ранее стало известно, что комплекс исторических зданий в Коробейниковом переулоке в столичном районе Хамовники отреставрируют. В рамках реставрации зданий бывшей текстильной фабрики будет выполнена расчистка фасада, восстановление разрушенных деталей, новая окраска. Также будут воссозданы граненая печная труба и чугунные козырьки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: