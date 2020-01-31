Собянин осмотрел новое здание поликлиники на Ленинградском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новую детско-взрослую поликлинику на Ленинградском проспекте планируется открыть в течение двух-трех месяцев. Об этом в ходе осмотра здания медучреждения сообщил Сергей Собянин.

"Я обещал жителями Бегового (района. – Прим. ред.) построить – построили. Такое здание хорошее, современное, оснащенное современным оборудованием. Стройка закончена. Я думаю, что в течение двух-трех месяцев получит все лицензии и реально начнет работать", – сказал Собянин.

Он добавил, что в Беговом районе строятся новые жилые кварталы и это требует открытия новой современной поликлиники. "Мы построили новую поликлинику, переводим сюда две поликлиники – детскую и взрослую. Взрослая ранее находилась на первом этаже пятиэтажного дома, детская – в бывшей богадельне, памятнике архитектуры. Конечно, это не те условия, не современные условия, и сделать там что-либо уже невозможно было. Где можно – мы реконструируем, ремонтируем, но здесь надо было, конечно, строить новую", – отметил мэр.

Ранее в Беговом районе функционировали филиал № 4 городской поликлиники № 62 (для взрослых) и поликлиника при детской городской больнице № 9 имени Сперанского. Лечебное учреждение для юных пациентов ранее было богадельней. Теперь строение передадут Русской православной церкви.

Работы по строительству нового лечебного учреждения стартовали в 2015 году, а завершили их в декабре 2019 года. Согласно проекту, на Ленинградском проспекте построили шестиэтажный корпус, в который перевезут современное оборудование и сложившийся трудовой коллектив. Также наймут 16 новых сотрудников.

Площадь нового здания составляет 8,9 тысячи квадратных метров. За счет значительной вместимости мощность учреждения составит порядка 750 посещений в смену. Эта цифра неокончательная, при необходимости здесь могут принять и больше пациентов.

Детский блок поликлиники в базовой версии рассчитан на 250 посещений в смену. Родители смогут обратиться к участковым педиатрам, неврологу, оториноларингологу, травматологу-ортопеду и ряду других специалистов. Для детей с подозрением на те или иные инфекции оборудуют отдельные приемно-смотровые боксы.

Во взрослом отделении поликлиники также будут принимать профильные специалисты. Кроме того, пациенты смогут обратиться в дневной стационар, отделение реабилитации и хирургический блок.

Общим для двух блоков медицинского учреждения станет отделение лучевой диагностики и аллергологический центр. При нем, в частности, откроют астма-школу для детей и родителей. Кроме того, поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием – речь идет о 715 единицах необходимых приборов и технологий.

По словам Сергея Собянина, в период 2020-2023 годов в Москве построят 30 новых поликлиник. Расположенное в Беговом районе учреждение возвели за счет Адресной инвестиционной программы Москвы.

Жители столицы ранее высказались в пользу капитального ремонта существующих зданий городских поликлиник. Об этом свидетельствуют данные поквартирного опроса, который провели сотрудники центров "Мои документы". Более 90 процентов опрошенных поддержало новые стандарты оказания медпомощи в Москве.

