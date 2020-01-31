Собянин осмотрел новое здание поликлиники на Ленинградском проспекте

15:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новую детско-взрослую поликлинику на Ленинградском проспекте планируется открыть в течение двух-трех месяцев. Об этом в ходе осмотра здания медучреждения сообщил Сергей Собянин.
"Я обещал жителями Бегового (района. – Прим. ред.) построить – построили. Такое здание хорошее, современное, оснащенное современным оборудованием. Стройка закончена. Я думаю, что в течение двух-трех месяцев получит все лицензии и реально начнет работать", – сказал Собянин.
Он добавил, что в Беговом районе строятся новые жилые кварталы и это требует открытия новой современной поликлиники. "Мы построили новую поликлинику, переводим сюда две поликлиники – детскую и взрослую. Взрослая ранее находилась на первом этаже пятиэтажного дома, детская – в бывшей богадельне, памятнике архитектуры. Конечно, это не те условия, не современные условия, и сделать там что-либо уже невозможно было. Где можно – мы реконструируем, ремонтируем, но здесь надо было, конечно, строить новую", – отметил мэр.
Ранее в Беговом районе функционировали филиал № 4 городской поликлиники № 62 (для взрослых) и поликлиника при детской городской больнице № 9 имени Сперанского. Лечебное учреждение для юных пациентов ранее было богадельней. Теперь строение передадут Русской православной церкви.
Работы по строительству нового лечебного учреждения стартовали в 2015 году, а завершили их в декабре 2019 года. Согласно проекту, на Ленинградском проспекте построили шестиэтажный корпус, в который перевезут современное оборудование и сложившийся трудовой коллектив. Также наймут 16 новых сотрудников.
Площадь нового здания составляет 8,9 тысячи квадратных метров. За счет значительной вместимости мощность учреждения составит порядка 750 посещений в смену. Эта цифра неокончательная, при необходимости здесь могут принять и больше пациентов.
Детский блок поликлиники в базовой версии рассчитан на 250 посещений в смену. Родители смогут обратиться к участковым педиатрам, неврологу, оториноларингологу, травматологу-ортопеду и ряду других специалистов. Для детей с подозрением на те или иные инфекции оборудуют отдельные приемно-смотровые боксы.
Во взрослом отделении поликлиники также будут принимать профильные специалисты. Кроме того, пациенты смогут обратиться в дневной стационар, отделение реабилитации и хирургический блок.
Общим для двух блоков медицинского учреждения станет отделение лучевой диагностики и аллергологический центр. При нем, в частности, откроют астма-школу для детей и родителей. Кроме того, поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием – речь идет о 715 единицах необходимых приборов и технологий.
По словам Сергея Собянина, в период 2020-2023 годов в Москве построят 30 новых поликлиник. Расположенное в Беговом районе учреждение возвели за счет Адресной инвестиционной программы Москвы.
Жители столицы ранее высказались в пользу капитального ремонта существующих зданий городских поликлиник. Об этом свидетельствуют данные поквартирного опроса, который провели сотрудники центров "Мои документы". Более 90 процентов опрошенных поддержало новые стандарты оказания медпомощи в Москве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: