Портал mos.ru открыл запись на сдачу анализов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Услугу выбора даты и времени для сдачи анализов запустили на портале mos.ru. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Запись онлайн будет доступна после получения направления на лабораторные исследования у лечащего врача. Оно отображается на странице "Запись к врачу".
"Современные городские жители привыкли получать услуги дистанционно, в удобном для них формате, без длительного ожидания. Понимая это, мы продолжаем развивать электронные сервисы в здравоохранении. Теперь на сайте mos.ru можно не только записаться на прием к врачу, но и выбрать удобную дату для сдачи анализов. Результаты будут доступны для врача и пациента онлайн в единой электронной медицинской карте, доступ к которой мы открыли в середине января", – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Во время записи пользователь также увидит памятку о том, как правильно подготовиться к процедуре.
Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко отметил, что у пациента теперь всегда есть под рукой электронный талон на сдачу анализов. Он будет храниться в личном кабинете на сайте и напомнит, когда пользователю нужно отправиться медицинское учреждение.
"Москва сегодня": более 100 тыс москвичей обратились за электронной медкартой
Электронная медицинская карта стала доступна на портале mos.ru ранее в январе. Осодержит историю диагностики и лечения пациента.
В ней есть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы.
Она заводится при первом посещении поликлиники, постоянно пополняется и является одним из основных инструментов работы медиков.
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