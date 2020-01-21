Собянин рассказал москвичам, как получить доступ к электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чтобы получить доступ к своей электронной медицинской карте (ЭМК) на портале госуслуг, москвичам необходимо пройти процедуру идентификации, а также предоставить специальное фото, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Для получения доступа к ЭМК необходимо заполнить заявку и прикрепить к ней фотографию с паспортом в руке", – написал он.

Собянин пояснил, что эта процедура необходима из-за того, что информация о здоровье относится к личным данным.

Мэр отметил, что многие горожане доверяют данные для входа на mos.ru своим родственникам и друзьям, однако это не касается информации о здоровье.

"Поэтому мы ввели сложную, но максимально надежную процедуру идентификации заявителей на получение доступа к ЭМК", – написал Собянин.

Он уточнил, что специалисты рассматривают каждое заявление в ручном режиме, в том числе сверяют присланные фотографии заявителя с фото в паспорте.

Кроме того, в ближайшее время получить доступ к медкарте можно будет по фотографии, но только в том случае, если гражданин ранее лично приходил в центр госуслуг и подтвердил свою учетную запись на mos.ru.

Мэр подчеркнул, что для защиты информации при открытии ЭМК используется двухэтапная авторизация. После ввода логина и пароля на мобильный телефон пользователя придет СМС с одноразовым дополнительным паролем.

Отмечается, что на данный момент уже 20 тысяч горожан подали заявки на mos.ru, из них 10 тысяч человек получили доступ к ЭМК.

В столице на сегодняшний день создано более 10 миллионов электронных медкарт, однако доступ к ним был только у медицинских работников. Теперь горожане смогут быстро получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без лишних походов в поликлинику. Предполагается, что ЭМК будут доступны в любое время.

Кроме того, обратившись, к примеру, к врачу частной клиники, можно будет предоставить ему всю необходимую информацию в режиме реального времени. Оформить доступ к собственной электронной медицинской карте и карте своих детей могут пациенты старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС.

Электронная медкарта содержит историю диагностики и лечения пациента. В ней есть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы. Она заводится при первом посещении поликлиники, постоянно пополняется и является одним из основных инструментов работы медиков.

Впервые такие карты появились в столичных поликлиниках в 2015 году. Они доступны врачам в поликлинике и скорой помощи во время вызова.