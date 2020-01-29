Более 100 тыс москвичей обратились за электронной медкартой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 100 тысяч москвичей подало заявление на получение доступа к электронной медицинской карте, которая стала доступна на портале mos.ru. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь у горожан есть возможность быстро получать информацию о состоянии своего здоровья без обращения в медучреждение.

"Теперь медицинские карты доступны в любое время и их невозможно потерять. Мы видим, что жители заинтересованы в получении доступа к своим картам и активно оставляют онлайн-заявки. Горожане, у которых возникли вопросы с оформлением доступа к медицинской карте или нет возможности воспользоваться компьютером, могут обратиться за помощью в любой центр госуслуг "Мои документы". Всего уже более 100 тысяч человек подало заявку, из них более 65 тысяч получило доступ", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что помощь в оформлении доступа к электронной медицинской карте в центрах "Мои документы" получило уже больше 7,8 тысячи человек.

В столице на сегодняшний день создано более 10 миллионов электронных медкарт, однако доступ к ним был только у медицинских работников. Теперь горожане смогут быстро получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без лишних походов в поликлинику. Предполагается, что ЭМК будут доступны в любое время.

Кроме того, обратившись, к примеру, к врачу частной клиники, можно будет предоставить ему всю необходимую информацию в режиме реального времени. Оформить доступ к собственной электронной медицинской карте и карте своих детей могут пациенты старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС.

Для получения доступа нужно в личном кабинете на портале mos.ru заполнить паспортные данные, данные полиса ОМС, номер мобильного телефона, а также прикрепить свою цветную фотографию с паспортом в руке.

Электронная медкарта содержит историю диагностики и лечения пациента. В ней есть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы. Она заводится при первом посещении поликлиники, постоянно пополняется и является одним из основных инструментов работы медиков.

Впервые такие карты появились в столичных поликлиниках в 2015 году. Они доступны врачам в поликлинике и скорой помощи во время вызова.

