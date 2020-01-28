Москвичи поддержали проект капремонта поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 20 ноября по 25 декабря 2019 года сотрудники центров "Мои документы" провели адресные поквартирные обходы москвичей, которые прикреплены к городским поликлиникам. Они рассказали о капитальном ремонте зданий поликлиник, а также о том, куда обращаться за медпомощью на время проведения работ. Также москвичам предлагали принять участие в опросе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Более 90 процентов жителей, принявших участие в опросе, положительно оценили новый московский стандарт поликлиник и проект капитального ремонта. Мы надеемся, что уже через пару лет москвичи смогут оценить нашу комплексную работу и увидеть, что поликлиника стала местом, куда приятно приходить и пациентам, и врачам", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В 43 районах столицы с 2020 по 2022 год пройдет ремонт первых 50 поликлиник.

Ранее сообщалось, что за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый московский стандарт поликлиник позволит сделать поликлиники комфортнее для пациентов и для врачей.

После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.

Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.

