В России предложили разместить в женских консультациях информацию о храмах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В российских женских консультациях необходимо разместить сведения о православных храмах и молебнах, а также контакты священников. Такое предложение в беседе с изданием "Абзац" озвучил зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

Он предложил обустроить в клиниках специальные духовные уголки. По его мнению, будущим матерям было бы полезно знать адреса храмов, где проводятся службы о здравии, можно исповедаться и причаститься. Также можно будет приглашать священников для разговора о подготовке к родительству.

Иванов отметил, что ожидание ребенка становится для женщины временем особого эмоционального и духовного состояния. Информация о церковной поддержке, по его словам, будет для пациенток важной подсказкой и поможет им обрести внутреннее спокойствие и уверенность в период подготовки к родам.

"В этот период очень важно, чтобы рядом был священник, который может утешить и дать совет", – заключил он.

Ранее Минздрав, Росздравнадзор и российские производители медицинских товаров поддержали инициативу о размещении на тестах на беременность контактов служб доверия. Отмечалось, что после отработки пилотного проекта планируется расширить практику на другие форматы, включая лекарственные препараты.