На Новохохловской улице построят современный офисный центр

11:32
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Москомархитектура согласовала проект офисного здания на Новохохловской улице в столице. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Здание будет оформлено в промышленном стиле. Площадь строения составит более 8 тысяч квадратных метров. Возведут его по адресу: Новохохловская улица, владение 23, строение 3.
"Архитекторы решили выполнить проект офисного центра в промышленном стиле и облицевать фасады кирпичом ручной формовки, обеспечив таким образом историческую преемственность с производственными сооружениями вековой давности. Ранее мэр Сергей Собянин назвал реорганизацию бывших промзон в столице одной из главных задач для городских властей, и я уверен, что данный проект положит начало качественному преобразованию среды в этом районе", – заявил Сергей Кузнецов.
Офисный центр будет состоять из шести этажей, причем при строительстве используют красный кирпич. Особенностью здания станут витражные окна. Внутри строения предусмотрены помещения под аренду. В комплексе также обустроят подземную парковку и столовую для сотрудников.
Ранее стало известно о строительстве нового многофункционального комплекса, который свяжет "Москва-Сити" с набережной Москвы-реки. По словам главного архитектора столицы, проект находился в разработке уже длительное время. Впоследствии идея была переработана.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: