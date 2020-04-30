На Новохохловской улице построят современный офисный центр

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проект офисного здания на Новохохловской улице в столице. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание будет оформлено в промышленном стиле. Площадь строения составит более 8 тысяч квадратных метров. Возведут его по адресу: Новохохловская улица, владение 23, строение 3.

"Архитекторы решили выполнить проект офисного центра в промышленном стиле и облицевать фасады кирпичом ручной формовки, обеспечив таким образом историческую преемственность с производственными сооружениями вековой давности. Ранее мэр Сергей Собянин назвал реорганизацию бывших промзон в столице одной из главных задач для городских властей, и я уверен, что данный проект положит начало качественному преобразованию среды в этом районе", – заявил Сергей Кузнецов.

Офисный центр будет состоять из шести этажей, причем при строительстве используют красный кирпич. Особенностью здания станут витражные окна. Внутри строения предусмотрены помещения под аренду. В комплексе также обустроят подземную парковку и столовую для сотрудников.

Ранее стало известно о строительстве нового многофункционального комплекса, который свяжет "Москва-Сити" с набережной Москвы-реки. По словам главного архитектора столицы, проект находился в разработке уже длительное время. Впоследствии идея была переработана.

