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Город

12:18

На Ленинградском проспекте реконструируют два офисных здания

город строительство

Фото: stroi.mos.ru

В бывшей промзоне на Ленинградском проспекте реконструируют два офисных здания, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Речь идет о двух административных зданиях, расположенных по адресу: Ленинградский проспект, владение 37А, корпус 14, строение 6 и 7.

Здания сохранят площади и офисную функцию. Фасады выполнят из витражных конструкций и навесных систем с покрытием из металлических кассет двух оттенков.

На кровле появятся светопрозрачные вставки. Здания соединит пергола из деревянных брусьев. Прилегающую территорию благоустроят.

Реконструкцию главного дома городской усадьбы XIX века проведут на Спартаковской улице в центре Москвы.

В настоящий момент над проектом реставрации работает собственник здания. Весной он должен предоставить готовый план реконструкции дома.

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