Театр имени Маяковского и Пушкинский театр могут отреставрировать до 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский академический театр имени Маяковского и Московский драматический театр имени Пушкина планируется отреставрировать в 2020-2021 годах, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"В следующем сезоне, может быть, не сразу, в 2020-2021 годах будут реконструироваться и реставрироваться два знаковых московских театра – Театр имени Маяковского и Пушкинский театр", – цитирует Герасимова Агентство "Москва".

На время реконструкции труппа переедет в другой театр. "Сейчас тот, который на Яузе, он практически один. Могли бы и раньше начинать реконструкцию, но известные труппы должны играть в хороших залах", – добавил он.

Число зрителей в российских театрах увеличивается с каждым годом. По данным Минкультуры, чаще всего театры посещают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Достаточно активно на театральные постановки ходят в Севастополе, Магаданской области и Республике Марий Эл.