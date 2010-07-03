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Москва 24

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Культура

11:42

Россияне стали чаще ходить в театры

культура общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Число зрителей в российских театрах увеличивается с каждым годом. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на данные Минкультуры.

Чаще всего театры посещают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Достаточно активно на театральные постановки ходят в Севастополе, Магаданской области и Республике Марий Эл.

Очень редко в театры ходят жители Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Алтая и Адыгеи.

Рост популярности такого вида досуга происходит на фоне подорожания билетов на постановки. За минувший год средняя цена на них выросла почти на 6%. В Москве стоимость билета в театр поднялась на 20% – с 1863 до 2237 рублей, а в Санкт-Петербурге только на 1% – с 1371 до 1386 рублей.

Ранее специалисты министерства культуры и Института культурного и природного наследия имени Лихачева выяснили, что чаще всего свой отказ от посещения музеев россияне объясняют нехваткой свободного времени, усталостью и домашними делами.

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