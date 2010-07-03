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Общество

15:08

Социологи выяснили, почему россияне стали реже посещать музеи

культура общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Чаще всего свой отказ от посещения музеев россияне объясняют нехваткой свободного времени, усталостью и домашними делами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного министерством культуры и Институтом культурного и природного наследия имени Лихачева.

Социологи подчеркивают, что ответ о нехватке времени является классической отговоркой, которая говорит о "выпадении музея из системы жизненных ценностей многих людей".

Порядка 15% опрошенных посчитали, что существуют более интересные способы проводить свободное время. Еще 14% респондентов пожаловались на отсутствие подходящей компании для похода в музей. Среди других причин участники опроса называли скучные экскурсии (13%), низкую информативность выставок (12%), а также высокую стоимость входных билетов (11%).

Ранее сообщилось, что проект "Лица Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запустит Центральный музей ВОВ в начале декабря. Организаторы хотят создать огромную базу данных, исторический депозитарий, куда россияне смогут прислать или принести в музей семейные легенды и истории своих предков, а также фотографии.

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