Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Третьяковской галерее рассказали, где в музее можно покормить грудничка. Если младенцу необходимо поесть, то можно разместиться в зоне отдыха возле лекционного зала в Главном или Инженерном корпусе, говорится в Instagram-аккаунте галереи.

В Новой Третьяковке на Крымском Валу кормление разрешено на втором этаже возле зарядной станции. А женщины, которым надо покормить грудничка во время просмотра экспозиции, могут "присесть на любую скамеечку, расположенную в зале".

Ранее москвичка Полина Хлынова пожаловалась, что ее вынудили покинуть галерею из-за кормления грудью, хотя женщина использовала эргорюкзак, который скрывает весь процесс. Администрация музея заявила, что сожалеет о неприятном инциденте, а в галерее рады всем гостям, в том числе и мамам с младенцами. Со смотрителями провели дополнительный инструктаж.

Для посетителей с колясками в музее есть подробные маршруты, с которыми можно ознакомиться на сайте, лифты и пандусы. Также отмечается, что женские туалетные комнаты во всех корпусах музея оборудованы пеленальными столиками.



В Третьяковке объяснили правила кормления грудью

Ранее сообщалось, что в Третьяковской галерее большой ажиотаж вызвала выставка работ Василия Поленова. Все электронные билеты разобраны на неделю вперед. Тем, кто не успел купить онлайн, теперь приходится ждать около часа перед кассами.

В экспозиции на Крымском Валу представлены работы Поленова из 14 музейных собраний и четырех частных коллекций. Всего же посетители могут увидеть более 150 произведений художника. Выставка продлится до 16 февраля.

