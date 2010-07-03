Работы современных художников включат в собрание Третьяковской галереи

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Третьяковской галерее передадут в дар более 100 работ современных художников. Среди них – произведения Виктора Алимпиева, Татьяны Ахметгалиевой, Алекса Булдакова и Миши Most, сообщил ТАСС.

"Третьяковская галерея приступает к активному формированию коллекции современного искусства последних двух десятилетий. Основой фондов искусства 2000-2010-х годов станут более 100 произведений", – сообщили в пресс-службе учреждения.

Первые картины современных художников передадут Третьяковке Владимир Смирнов и Константин Сорокин. Они также вручат представителям галереи крупное пожертвование на закупку актуальных произведений данной области. Церемония состоится в пятницу, 25 октября.

"Формирование коллекции современного искусства – одна из важных задач Третьяковской галереи, поставленная еще основателем музея Павлом Михайловичем Третьяковым", – подчеркнули в пресс-службе выставочного пространства.

В собрание Третьяковской галереи включены единичные произведения, написанные в последние 20 лет. В основном их передают партнеры и меценаты.

Летом в Третьяковской галерее показали сразу два "Черных квадрата" Казимира Малевича.