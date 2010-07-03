Суд утвердил приговор вандалу, повредившему картину Репина

Фото: Агентство "Москва"

Мосгорсуд признал законным приговор Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г." в Третьяковской галерее, сообщает Агентство "Москва".

Апелляцию защиты отклонили, а приговор оставили без изменений. Подпорин приговорен к 2,5 годам колонии общего режима.

Осужденный признал вину в повреждении объектов культурного наследия, в то время как суд установил, что действия Подпорина подпадают под часть 2 данной статьи "Повреждение особо ценных объектов культурного наследия".

Картину повредили 25 мая 2018 года. Житель Воронежа Игорь Подпорин несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

30 апреля Замоскворецкий суд решил судьбу Игоря Подпорина. Мужчину отправили в колонию общего режима на два года и шесть месяцев. Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что Подпорин вменяем. Свой поступок мужчина объяснил тем, что, по его мнению, картина искажала исторические факты.

Стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в 5–10 миллионов рублей. После анализа картины реставраторами был сделан вывод, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно. Подобную работу уже проводили в 1913 году, поэтому первым этапом реконструкции будет снятие слой, наклеенного век назад.

После возвращения в экспозицию полотно Репина будет выставляться в бронированном стеклянном кейсе.

